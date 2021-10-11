На Николаевщине подожгли поселковый совет: сгорели документы
Источник:Полиция Николаевщины
В Николаевской области горел поселковый совет. Пожар вспыхнул ночью 10 октября. Огонь уничтожил документы.
Возгорание произошло в селе Трикраты Вознесенского района. Спасателям удалось его ликвидировать.
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Сгорела документация
Так, огонь повредил оргтехнику и документацию, которая была в кабинете.
Кстати, спасатели изъяли фрагменты пожарного мусора, которые отправили на экспертизу. Причину пожара будут устанавливать.
Обгорел поселковый совет / Фото полиции
Это мог быть поджог
Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное уничтожение или повреждение имущества, "совершенное путем поджога".
Теперь полицейские проводят расследование.
Последствия пожара в поселковом совете / Фото полиции
Пожар в школе в Днепре
На улице Караваева в Днепре 11 октября горела школа. Пожар возник в подвале учебного заведения. В школе тогда находились 730 человек.
Однако ученики и учителя вовремя покинули здание. Поэтому никто не пострадал. Правда, в результате пожара повредилось школьное имущество площадью 3 квадратных метра.