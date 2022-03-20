На Николаевщине в результате обстрела оккупантов погибла семья с ребенком

За сутки в Николаевской области вспыхнули 5 пожаров из-за обстрелов оккупантов. В результате погибли мирные люди.

В городе Снигиревка загорелись 2 жилых дома и гараж, в Ингульском районе Николаева горела хозяйственная постройка.

Кстати Николаевщина в трауре из-за десятков погибших от коварного удара врага военных

Еще 2 пожара возникли на территории Константиновской территориальной общины Николаевского района.

Погибла семья

Российский снаряд прилетел в дачный дом на территории СВТ "Южный Буг". Там были родители с ребенком.

Спасатели все ночь проводили работы по ликвидации пожара, разбору завалов и поиску людей и обнаружили тела трех погибших.

Важно – Мариуполь обстреляли тяжелым вооружением из 4 кораблей ВМФ России: