На Николаевщине россияне вблизи обстреляли иностранного журналиста: отобрали деньги и технику

Россияне открыли огонь по автомобилю с иностранным журналистом на Николаевщине. Это произошло возле населенного пункта Водяно-Лорине.

Об этом в своем телеграм-канале написала Мария Черная, руководительница Кировоградской ОВА. Судя по опубликованным ею фото, он является гражданином Швейцарии.

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Россияне стреляли вблизи

По словам чиновницы, журналист получил осколочное ранение. Вечером 6 марта его привезли в больницу в Кропивницком.



Россияне обстреляли журналиста иностранного СМИ / Фото из телеграм-канала Черной

Следы от пуль на служебном автомобиле / Фото с телеграм-канала Черной

Пострадавший рассказал, что на своем служебном авто пересекал украинский блокпост на заправке Premier Oil. После этого направился в южном направлении и буквально через несколько минут оккупанты вблизи его обстреляли.

При этом, они достоверно и четко видели, что автомобиль используется прессой, имеются соответствующие обозначения на автомобиле,

– подчеркнула Черная.

Журналиста обокрали

После нападения иностранец съехал на обочину. К нему сразу же подошли российские военные. Оккупанты отобрали у мужчины паспорт, 3 000 евро наличными, личные вещи, шлем, отснятый на камеру материал, а также ноутбук. Только после этого журналиста отпустили и он поехал в больницу.

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