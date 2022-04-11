На Николаевщине вечером произошло три ракетных удара: сработала ПВО, предварительно без жертв

Российские оккупанты вечером 10-го апреля совершили обстрел Николаева. Зверские планы российского оккупанта разрушила наша противовоздушная оборона.

Обломки ракеты упали в лесу

Об обстреле россиянами рассказали в Николаевской области. Враг ночью нанес три ракетных удара по Николаеву и области.

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Помехой планам врага стала ПВО. Силами противовоздушной обороны российские ракеты были сбиты.

Обломки ракет попали в лесной массив, в результате чего возник пожар. Ее локализовали 10-го апреля в 23:30.

По предварительной информации, в результате российского обстрела нет жертв. Сейчас устанавливаются повреждения объектам инфраструктуры.

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