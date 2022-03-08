На Николаевщине ВСУ сбили вражеский вертолет: видеофакт

С каждым днем техники захватчиков на украинской земле становится все меньше. На Николаевщине ВСУ сбили очередной вражеский вертолет.

Украинские защитники продолжают успешно обезвреживать бойцов и технику государства-агрессора.

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Войска ВСУ 8 марта справились с еще одним авиатранспортом россиян. Возле какого населенного пункта сбили вертолет – пока неизвестно.

"Сбит российский вертолет на Николаевщине", – говорится в сообщении.

Добавим, что по состоянию на 12-е сутки войны украинским ВСУ удалось сбить десятки вражеских крылатых и баллистических ракет. 8 марта наши защитники уничтожили в воздушном бою два вражеских истребителя возле Киева, третий – сбили зенитные ракетные войска.

Также очень успешно отработала ударная авиация Воздушных сил. В частности, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м сожгли несколько колонн российской техники.

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