В Офисе Генерального прокурора сообщили, что на Николаевщине задержали 28 военнослужащих вооруженных сил России.

Известно, что при процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры начато досудебное расследование.

Важно Генассамблея ООН одобрила резолюцию с требованием к России прекратить войну в Украине, вывести войска

По факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей. А также по факту незаконного пересечения государственной границы, сопряженного с применением оружия.

"1 и 2 марта 2022 года сотрудники полиции вместе с представителями территориальной обороны в Баштанском районе задержали 28 военных РФ. Все они принимали участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины 1 марта 2022 года в г. Баштанка Николаевской области", – отметили в Офисе Генерального прокурора.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!