На Николаевшине высадился десант из 4 вертолетов, – СМИ
5 марта 2022 , 10:33Читати новину українською
Источник:телеграмм Вознесенский Вестник
На Николаевщине утром 5 марта высадился десант из 4 вертолетов. По данным СМИ, это произошло в районе села Ястребиное.
Новость сообщил Координационный центр Вознесенска. Сообщение появилось около 10:20.
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Высадка десанта в районе села Ястребиное 4 вертолета. Сообщает Координационный центр Вознесенска,
– говорится в сообщении.
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