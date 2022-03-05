На Николаевшине высадился десант из 4 вертолетов, – СМИ

5 марта 2022 , 10:33
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Источник:

телеграмм Вознесенский Вестник

На Николаевщине утром 5 марта высадился десант из 4 вертолетов. По данным СМИ, это произошло в районе села Ястребиное.

Новость сообщил Координационный центр Вознесенска. Сообщение появилось около 10:20.

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Высадка десанта в районе села Ястребиное 4 вертолета. Сообщает Координационный центр Вознесенска,
– говорится в сообщении.

 

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Автор: Мар'яна Бекало