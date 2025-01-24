Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в интервью ТСН.

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Ким раскрыл новые детали о "Николаевском Ваньке"

Ким рассказал, что познакомился с автором телеграм-канала "Николаевский Ванек", когда он не был популярным и имел около 30 тысяч подписчиков. Тогда председатель Николаевской ОВА вместе с Иваном, владельцем канала, обдумывали, как развивать телеграмм.

Это реальный человек, который очень патриотический, и он не занимается рекламой или политической деятельностью. Предлагали кучу денег за разное. Он не занимается рекламой. Не занимается какой-то политической деятельностью. Тупо запаянный по войне ради победы парень. Парень идейно работает,

– поделился Ким.

По его словам, владельца телеграм-канала очень тригерит, что многие люди наживаются на войне. Также Ким рассказал, что "Николаевский Ванек" спит меньше, чем он.

"Я ему звоню в 23:00 и спрашиваю, проснулся ли он. Он может пойти спать в 11:00 дня. Были случаи, когда он полтора суток не спал совсем", – добавил Ким.

Глава Николаевской ОВА предположил, что автор известного канала когда-то таки появится на публику, но, может, и не появится. Ким, сквозь улыбку, добавил, что обсудит эту идею с "Ваньком".

Также Ким отверг предположение, что он является "Николаевским Ваньком". Он подчеркнул, что это другой человек, который "имеет свою голову" и работает ради Украины.

Ким добавил, что автор "Николаевского Ванька" моложе его, но возраст парня не назвал.