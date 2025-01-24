Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в інтерв'ю ТСН.

До теми То чи справді Віталій Кім – автор телеграм-каналу "Ніколаєвський Ваньок": зізнання глави ОВА

Кім розкрив нові деталі про "Миколаївського Ванька"

Кім розповів, що познайомився з автором телеграм-каналу "Миколаївський Ваньок", коли він не був популярним і мав близько 30 тисяч підписників. Тоді голова Миколаївської ОВА разом з Іваном, власником каналу, обмірковували, як розвивати телеграм.

Це реальна людина, яка дуже патріотична, і він не займається рекламою чи політичною діяльністю. Пропонували купу грошей за різне. Він не займається рекламою. Не займається якоюсь політичною діяльністю. Тупо запаяний по війні заради перемоги хлопець. Хлопець ідейно працює,

– поділився Кім.

За його словами, власника телеграм-каналу дуже тригерить, що багато людей наживаються на війні. Також Кім розповів, що "Миколаївський Ваньок" спить менше, аніж він.

"Я йому телефоную о 23:00 і питаю, чи прокинувся. Він може піти спати об 11:00 дня. Були випадки, коли він півтори доби не спав зовсім", – додав Кім.

Глава Миколаївської ОВА припустив, що автор відомого каналу колись таки з'явиться на публіку, але, може, й не з'явиться. Кім, крізь посмішку, додав, що обговорить цю ідею з "Ваньком".

Також Кім відкинув припущення, що він є "Миколаївським Ваньком". Він наголосив, що це інша людина, яка "має свою голову" і працює заради України.

Кім додав, що автор "Миколаївського Ванька" молодший за нього, але вік хлопця не назвав.