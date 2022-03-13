В Николаевской области есть случаи продажи гуманитарной помощи
13 марта 2022 , 14:09Читати новину українською
Источник:телеграм Миколаївська Обласна Варта
В Николаевской области зафиксировали случаи продажи гуманитарной помощи. Однако это противозаконно.
Соответствующую информацию обнародовала Николаевская областная стража. О таких действиях надо предупреждать.
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Начали выявлять факты продажи гуманитарной помощи за деньги! Это противозаконно!
– говорится в сообщении.
Людей призывают, если они стали свидетелями или участниками таких событий, сразу уведомлять Николаевскую областную стражу по мобильным или стационарным телефонам:
- 068 015 48 12
- 066 336 40 32
- 095 657 12 76
- 0512 37-24-48
- 0512 37-24-38
- 0512 37-24-65
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