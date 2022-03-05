В Николаевской области ликвидируют последствия вражеских обстрелов: фото повреждений

Российская армия терроризирует мирное население Украины, производя обстрел гражданских зданий. В МВД показали последствия обстрелов, ликвидируемых спасателями.

Из-за обстрелов пострадало мирное население

В Николаеве 5 марта враг обстрелял частный дом на улице Безымянная. В результате обстрелов произошел пожар, который спасатели смогли ликвидировать.

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По предварительной информации, пострадало мирное население. Местные рассказывают, что повреждены газовые трубы.

В МСВ заявили, что из окрестностей этой местности поступает много сообщений о том, что во дворах разбросаны обломки боеприпасов.

Людей призывали не трогать боеприпасы, ведь это чревато для жизни.

Последствия обстрелов кафиров / Фото МВД