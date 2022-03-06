На Николаевщине осколками убило маму двоих детей

В Николаеве зафиксировали потери среди гражданского населения. К сожалению, в городе трагически погибла мать двоих детей.

Об этом в утреннем обращении сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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По словам Виталия Кима, молодой парень взял в руки кассету от "Смерча", которая разорвалась в его руках . Как следствие – он погиб. Осколками также убило мать двоих детей.

Пожалуста! Не берите ничего, не трогайте. Может сдетонировать в любой момент. Вызовите спасателей,

– призвал глава Николаевской ОГА.

Утреннее обращение Виталия Кима от 6 марта: смотрите видео

Как в Николаеве готовятся встречать врага

В Николаеве продолжают готовиться к встрече с оккупантом. Мы бы на месте вражеских военных дважды задумались, ведь горожане объединились практически в единое целое, чтобы дать отпор. Местные работают над изготовлением противотанковых ежей, активно вступают в ряды терробороны и делают коктейли Молотова.

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