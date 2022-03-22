В Николаевской области полицейского разоблачили на сотрудничестве с врагом
22 марта 2022 , 14:31Читати новину українською
Источник:полиция Николаевской области
В Николаевской области полицейский сотрудничал с российскими оккупантами. Служащего разоблачили и уволили с работы.
Факт сотрудничества полицейского с врагом зафиксировали в отделении полиции №2 Баштанского районного отдела. Речь идет о Снигиревском отделении полиции.
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Все без исключения стражи порядка за сотрудничество с вражескими войсками немедленно увольняются со службы, а также они будут нести уголовную ответственность,
– подчеркнули в полиции.
Государственным бюро расследований уже назначена проверка по данному факту.
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