В Николаевской области полицейского разоблачили на сотрудничестве с врагом

В Николаевской области полицейский сотрудничал с российскими оккупантами. Служащего разоблачили и уволили с работы.

Факт сотрудничества полицейского с врагом зафиксировали в отделении полиции №2 Баштанского районного отдела. Речь идет о Снигиревском отделении полиции.

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Все без исключения стражи порядка за сотрудничество с вражескими войсками немедленно увольняются со службы, а также они будут нести уголовную ответственность,

– подчеркнули в полиции.

Государственным бюро расследований уже назначена проверка по данному факту.

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