Факт співпраці поліцейського з ворогом зафіксували у відділенні поліції №2 Баштанського районного відділу. Мовиться про Снігурівське відділення поліції.
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Усіх без винятку правоохоронців за співпрацю із ворожими військами негайно звільняють зі служби, а також вони будуть нести кримінальну відповідальність,
– наголосили у поліції.
Державне бюро розслідувань вже призначило перевірку за цим фактом.
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