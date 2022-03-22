Факт співпраці поліцейського з ворогом зафіксували у відділенні поліції №2 Баштанського районного відділу. Мовиться про Снігурівське відділення поліції.

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Усіх без винятку правоохоронців за співпрацю із ворожими військами негайно звільняють зі служби, а також вони будуть нести кримінальну відповідальність,

– наголосили у поліції.

Державне бюро розслідувань вже призначило перевірку за цим фактом.

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