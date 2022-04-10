В Николаевской области проведут учебные стрельбы: местных просят не паниковать

Жителей Николаевщины предупредили о проведении учебных стрельб в области. Власти обратились к горожанам с призывом.

В Николаевской области планируют провести учебные стрельбы.

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В Николаевской области анонсировали учебные стрельбы

Новоодесский мэр Александр Поляков подтвердил эту информацию в официальном телеграм-канале Новоодесского городского совета. Согласно этой информации, там проведут учебные стрельбы из гранатомета.

Поляков призвал людей не паниковать. "Суспільне Миколаїв" также добавили, что стрельбы проведут и на территории Баштанщины.

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