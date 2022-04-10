В Николаевской области проведут учебные стрельбы: местных просят не паниковать
10 апреля 2022 , 17:27Читати новину українською
Источник:"Суспільне Миколаїв"
Жителей Николаевщины предупредили о проведении учебных стрельб в области. Власти обратились к горожанам с призывом.
В Николаевской области планируют провести учебные стрельбы.
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В Николаевской области анонсировали учебные стрельбы
Новоодесский мэр Александр Поляков подтвердил эту информацию в официальном телеграм-канале Новоодесского городского совета. Согласно этой информации, там проведут учебные стрельбы из гранатомета.
Поляков призвал людей не паниковать. "Суспільне Миколаїв" также добавили, что стрельбы проведут и на территории Баштанщины.
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