У Миколаївській області планують провести навчальні стрільби.

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На Миколаївщині анонсували навчальні стрільби

Новоодеський мер Олександр Поляков підтвердив цю інформацію в офіційному телеграм- каналі Новоодеської міської ради. Згідно з цією інформацією, там проведуть навчальні стрільби із гранатомета.

Поляков закликав людей не панікувати. "Суспільне Миколаїв" також додали, що стрільби проведуть й на території Баштанщини.

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