В Николаевской области также обнаружили холероподобный вибрион: Минздрав рекомендует не употреблять питьевую воду

По результатам анализа проб воды из водоемов Николаевской области обнаружен холеровидный вибрион. Также в воде превышен уровень кишечной палочки.

Речь идет о реке Ингулец в Снегиревке, Бугском лимане и реке Ингуле в Николаеве и Днепро-Бугском лимане. Поэтому Минздрав опубликовал ряд рекомендаций для местного населения.

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Каковы результаты анализов проб воды

По результатам анализов возбудителя холеры в водоемах Николаевщины не обнаружено, однако есть холероподобный вибрион, являющийся маркером возможного присутствия возбудителя болезни в воде.

Кроме того, существенно превышает норму содержание лактозно-положительной кишечной палочки:

в реке Ингулец – 240 миллионов единиц;

в Днепро-Бугском лимане – от 6 200 до 13 000 единиц.

При этом норма содержания кишечной палочки в воде является 5 000 единиц.

Также в реке Ингулец есть проблемы с содержанием растворенного кислорода, сухого остатка, железа и биологического потребления кислорода. В то же время в Днепро-Бугском лимане зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по аммиаку.

Нефтепродукты и пестициды в отобранных для исследования пробах отсутствуют.

Рекомендации Минздрава на фоне результатов анализа воды в Николаевской области

На фоне результатов анализа проб воды в Николаевской области Минздрав дает следующие рекомендации для местного населения:

не потребляйте воду в питьевых точках;

не купайтесь в открытых водоемах;

не употребляйте речную воду, в том числе вяленую, слабосоленую и копченую;

соблюдайте правила личной гигиены;

обрабатывайте руки антисептиком.

Ранее холеровидный вибрион обнаружили в Одесской области. Причиной тому стал подрыв россиянами Каховской ГЭС, который привел к масштабной экологической катастрофе на Юге Украины.