В Николаевской области также обнаружили холероподобный вибрион: Минздрав рекомендует не употреблять питьевую воду
По результатам анализа проб воды из водоемов Николаевской области обнаружен холеровидный вибрион. Также в воде превышен уровень кишечной палочки.
Речь идет о реке Ингулец в Снегиревке, Бугском лимане и реке Ингуле в Николаеве и Днепро-Бугском лимане. Поэтому Минздрав опубликовал ряд рекомендаций для местного населения.
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Каковы результаты анализов проб воды
По результатам анализов возбудителя холеры в водоемах Николаевщины не обнаружено, однако есть холероподобный вибрион, являющийся маркером возможного присутствия возбудителя болезни в воде.
Кроме того, существенно превышает норму содержание лактозно-положительной кишечной палочки:
- в реке Ингулец – 240 миллионов единиц;
- в Днепро-Бугском лимане – от 6 200 до 13 000 единиц.
При этом норма содержания кишечной палочки в воде является 5 000 единиц.
Также в реке Ингулец есть проблемы с содержанием растворенного кислорода, сухого остатка, железа и биологического потребления кислорода. В то же время в Днепро-Бугском лимане зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по аммиаку.
Нефтепродукты и пестициды в отобранных для исследования пробах отсутствуют.
Рекомендации Минздрава на фоне результатов анализа воды в Николаевской области
На фоне результатов анализа проб воды в Николаевской области Минздрав дает следующие рекомендации для местного населения:
- не потребляйте воду в питьевых точках;
- не купайтесь в открытых водоемах;
- не употребляйте речную воду, в том числе вяленую, слабосоленую и копченую;
- соблюдайте правила личной гигиены;
- обрабатывайте руки антисептиком.