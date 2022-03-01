В Николаевской области украинские вертолеты ударили и уничтожили российские войска
1 марта 2022 , 15:45Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Суспільне Миколаїв"
Украинские вертолеты ударили по российским войскам в Николаевской области. Силы оккупантов, которых атаковали наши защитники, уничтожены.
Это произошло во вторник, 1 марта. Это видео снято вблизи села Евгениевка – это бывший Снегиревский район.
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На обнародованных в сети кадрах видно, как догорает военная техника незаконно вторгшихся в Украину российских захватчиков.
Российские войска уничтожили на Николаевщине: смотрите видео
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