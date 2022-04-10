В Николаевской области за сутки получили ранения 9 местных жителей

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Только за одни сутки от рук российского агрессора пострадало 9 местных жителей.

Среди пострадавших нет детей

Соответствующие данные в своей телеграме сообщила руководитель Николаевского областного совета Анна Замазеева. В течение 9-го апреля в Николаевской области ранения получили 9 человек.

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По информации Замазеевой, среди пострадавших нет детей. Она отметила, что пострадавшие доставлены в больницы и получают помощь.

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь,

– говорится в сообщении Замазеевой.

Глава областного совета сообщила, что по состоянию на утро 10-го апреля в николаевских больницах находится 336 человек, которые пострадали от атак оккупантов на Николаевскую область.

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