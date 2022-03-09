В Николаевской области задержали 9 российских военных

В Николаевской области полиция задержала еще 9 российских солдат. Их будут судить за посягательство на целостность и неприкосновенность Украины.

В сообщении полиции говорится, что оркам сообщили о подозрении, следовательно, они будут нести уголовную ответственность (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 УК Украины).

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Задержанные будут нести уголовную ответственность по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей и по факту незаконного пересечения государственной границы, соединенной с применением оружия,

– сообщили в полиции.

Поймали орков 8 марта на территории Снегиревской территориальной громады Баштанского района представители территориальной обороны вместе с правоохранителями.

В тот же день они были задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время им сообщено о подозрении.

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