У повідомлення поліції йдеться, що оркам повідомили про підозру, відтак вони будуть нести кримінальну відповідальність (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 КК України).

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Затримані будуть нести кримінальну відповідальність за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей та за фактом незаконного перетинання державного кордону, поєднаного із застосуванням зброї,

– повідомили в поліції.

Зловили орків 8 березня на території Снігурівської територіальної громади Баштанського району представники територіальної оборони разом із правоохоронцями.

Того ж дня їх затримали в порядку ст. 208 КПК України. Нині їм повідомлено про підозру.

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