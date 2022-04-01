В Николаевской ОГА погиб переговорщик: он должен был договариваться о сдаче россиянами оружия
1 апреля 2022 , 13:00Читати новину українською
Источник:телеграмм Виталия Кима
Число погибших в здании Николаевской ОГА, к сожалению, растет. Стало известно, что среди жертв есть переговорщик, который должен был договариваться о сдаче оружия россиян.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что человека нет, но команда о сдаче оружия для оккупантов будет.
Важно Погибших все больше: известно уже о 27 жертвах авиаудара по Николаевской ОВА
Людей вытаскивают из-под завалов
По состоянию на утро 1 апреля количество жертв возросло до 27 человек. Один человек скончался в реанимации.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно.
Ким показал видео попадания ракеты в Николаев: