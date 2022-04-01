В Николаевской ОГА погиб переговорщик: он должен был договариваться о сдаче россиянами оружия

1 апреля 2022 , 13:00
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телеграмм Виталия Кима

Число погибших в здании Николаевской ОГА, к сожалению, растет. Стало известно, что среди жертв есть переговорщик, который должен был договариваться о сдаче оружия россиян.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что человека нет, но команда о сдаче оружия для оккупантов будет.

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Людей вытаскивают из-под завалов

По состоянию на утро 1 апреля количество жертв возросло до 27 человек. Один человек скончался в реанимации.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно.

Ким показал видео попадания ракеты в Николаев:

 

Автор: Ольга Музика