На Николаевском и Херсонском направлении враг пытается подтянуть резервы, – ОК "Юг"

Украинские военные продолжают беспощадно бить российские оккупантов на юге. Там враг пытается подтянуть резервы новых сил.

Соответствующую информацию предоставили в Оперативном командовании "Юг" вечером субботы, 9 апреля.

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В Николаевском и Херсонском направлении противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестких боев,

– отметили наши воины.

В то же время с целью нагнетания панических настроений среди гражданских и максимального разрушения транспортных коммуникаций захватчики совершили 7 ракетных ударов по Николаевской области, никто не пострадал.

Уничтожено около 40 орков

Украинские воины под многочисленными обстрелами российских оккупантов удерживают освобожденные территории.

Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны враг потерял 37 орков и четыре единицы техники.