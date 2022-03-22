В Николаевском направлении после контратаки ВСУ враг отступил на невыгодные рубежи
22 марта 2022 , 01:29Читати новину українською
Российские войска пытаются взять Николаев, чтобы открыть себе путь в Одессу. Но каждый раз терпят неудачу. А теперь еще и украинская армия совершает контратаки.
Украинская армия в понедельник, 21 марта, решила совершить контратаку на противника. Она оказалась вполне успешной.
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По данным Генштаба ВСУ, противник вынужден отступить на невыгодные рубежи.
О том, есть ли потери со стороны оккупантов в результате этой атаки украинских защитников, пока неизвестно. По состоянию на утро 21 марта было уничтожено более 15 тысяч русских захватчиков.