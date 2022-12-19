Бурный вечер: на Белгородщину посетил "хлопок", а Николаевщину атаковали "мопеды"

Вечер 18 декабря оказался беспокойным. Пока россияне снова запускали иранские дроны в сторону Николаева, под Белгородом произошел очередной "хлопок".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 23:08 сообщил, что в области летают "мопеды". Позже он добавил, что уже есть сбитие дронов.

Важно Россияне атакуют дронами: в Винницкой области слышали звуки взрывов, могла сработать ПВО

В областях – тревога

Воздушная тревога в области была объявлена после 23:40. Ким отмечал, что не знает, почему сирены не звучали раньше.

У нас "мопеды", надеюсь не долетят ... Я не знаю, почему нет тревоги! Уже есть ущерб,

– написал глава ОВА.

Кстати, кроме Николаевской области, воздушную тревогу объявили еще в Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Винницкой.

Напомним, разведка предупреждала, что Россия получила новую партию "Шахидов" от Ирана. Это и объясняет возобновление атак дронами.

Под Белгородом - "хлопок"

Тем временем в поселке Красная Яруга в Белгородской области раздавались взрывы. После этого в населенном пункте вспыхнул яркий пожар. Пока неизвестно, что произошло в поселке, однако версия оккупантов неизменна – рассказывают об обстрелах.

Так, губернатор Белгородщины Гладков рассказал, что якобы пострадавшие. Говорит, что повреждены несколько четырехэтажных домов. Пожар у хозяйственных построек уже вроде бы ликвидировали.

Кроме того, он заявил о повреждении линий электропередач и газопровода. Правда, ремонтировать не спешат. Гладков добавляет, что к работе придут уже утром.