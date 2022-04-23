Об этом в прямом эфире телеканала "МАРТ" рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич, сообщает 24 канал.

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Приблизительная оценка разрушений в Николаеве

По словам Сенкевича, николаевские власти активно проводят инспекцию городских разрушений и повреждений

Если говорить о городской инфраструктуре, мы говорим об убытках в 230 миллионов гривен,

– рассказал мэр.

В частности, на реставрацию 47 учебных заведений понадобится более 20 миллионов гривен, чтобы восстановить учреждения здравоохранения – еще 9 миллионов.

Сюда не входит сумма, необходимая для восстановления разрушенных объектов.

Например, здание ОГА невозможно отреставрировать – его нужно будет разрушать и полностью перестраивать,

– рассказал Сенкевич.

Отдельно он подсчитал цифры по жилищной инфраструктуре. За время войны в городской совет поступило 672 обращений по поводу помощи на восстановление домов. Это еще 180 миллионов гривен.

Несмотря на это, Сенкевич не теряет оптимизма и отмечает, что Украина выиграет войну и обязательно восстановит каждый объект, который пострадал в результате обстрелов, а россияне – будут выплачивать репарации и будут работать на наших стройках.

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