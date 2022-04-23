Про це у прямому ефірі телеканалу "МАРТ" розповів міський голова Миколаєва Олександра Сєнкевич, повідомляє 24 канал.

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Приблизна оцінка руйнувань у Миколаєві

За словами Сєнкевича, миколаївська влада активно проводить інспекцію міських руйнувань та пошкоджень

Якщо говорити про міську інфраструктуру, ми говоримо про збитки на 230 мільйонів гривень,

– розповів мер.

Зокрема, на реставрацію 47 закладів освіти знадобиться понад 20 мільйонів гривень, щоб відновити заклади охорони здоров'я – ще 9 мільйонів.

Сюди не входить сума, необхідна на відбудову зруйнованих об'єктів.

Наприклад, будівлю ОДА неможливо відреставрувати – її потрібно буде руйнувати та повністю перебудовувати,

– розповів Сєнкевич.

Окремо він підрахував цифри щодо житлової інфраструктури. За час війни у міську раду надійшло 672 звернень щодо допомоги на відновлення будинків. Це ще 180 мільйонів гривень.

Попри це Сєнкевич не втрачає оптимізму та наголошує, що Україна виграє війну і обов'язково відновить кожен об'єкт, який постраждав внаслідок обстрілів, а росіяни – виплачуватимуть репарації та працюватимуть на наших будовах.

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