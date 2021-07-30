Чаус является носителем сверхважной информации, – Бутусов об эпопее вокруг судьи-беглеца

30 июля 2021 , 21:20
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Источник:

24 канал

Украинского судью Николая Чауса, которого неизвестные похитили в Молдове, нашли. Национальное антикорбюро якобы обратилось в полицию с требованием задержать судью и тех спецслужащих, которые его забрали.

Николай Чаус "нашелся"

30 июля одиозного судью Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Журналист Юрий Бутусов заявил, что Чауса, которого забрала в райотдел полиции, отбила Служба безопасности Украины и увезла в неизвестном направлении.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины якобы обратилось в полицию с требованием задержать Чауса. Бутусов отметил, что свидетельствует о том, что между СБУ и НАБУ происходит борьба.

Чаус носитель очень важной информации. От него зависит судьба нескольких уголовных производств. Пытается быть полезным для новой власти,
– подчеркнул он.

После того как произошло похищение судьи Чауса, власти начали решать, что делать с ним в Украине. По мнению журналиста, единственным логичным способом было бы выдать его НАБУ, он – взяточник, сбежавший после получения подозрения.

Кроме того, есть решение суда о его задержании. По словам Бутусова, это был бы самый простой и логичный способ. Он предположил, что Чаусу в СБУ могут предъявить незаконное пересечение границы.

Юрий Бутусов рассказал о судьбе Николая Чауса: смотрите видео 24 канала

Эпопея вокруг беглого судьи: главное

  • В 2016 году судью Чауса задержали за взятку в размере 150 тысяч долларов. Однако ему удалось бежать в Молдову.
  • Уже в апреле 2021 года в сеть попало видео, где якобы экс-судью похищают в центре Кишинева.
  • Впоследствии в видеообращении он рассказал, что инцидент случился гораздо раньше.
  • Генпрокурор Молдовы заявил, что к похищению причастны государственные структуры Украины.
Автор: Тетяна Сукач