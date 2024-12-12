Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Славутичского городского совета.

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Что известно о Николае Грищенко

Родился воин ВСУ Николай Грищенко 8 апреля 1989 года в селе Страхолесье Чернобыльского района. Защитник вырос в Славутиче, где окончил школу №3. Вскоре он получил профессию электрика в филиале Высшего профессионально-технического училища Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Известно, что он работал в частных предприятиях города.

В Славутичском городском совете рассказали, что 17 апреля 2022 года, после деоккупации Киевщины, где защитник проживал последние годы, он добровольно мобилизовался через Иванковский военный комиссариат в ряды Сил обороны. Воин самоотверженно выполнял боевые задачи как артиллерист, а затем как оператор БпЛА в горячих точках Херсонщины, Николаевщины, Донетчины.

Настоящий патриот своей страны, он всегда демонстрировал мужество и преданность. За это был награжден знаком отличия "Золотой Крест" от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного,

– говорится в сообщении.

Указывается, что все, кто знал Николая Грищенко, вспоминают его как жизнерадостного, доброго, искреннего человека, который всегда был готов прийти на помощь, поддержать и поделиться последним.

К сожалению, жизнь защитника оборвалась 5 декабря 2024 года в больнице города Днепра.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя. Низкий поклон матери Защитника Валентине Петровне, отцу Сергею Григорьевичу, сестре Наталье и жене Дарье. Герои не умирают, пока живут в наших сердцах. Светлая память, вечная слава Герою", – отметили в заметке.

Отмечается, что воина похоронят в селе Горностайполь Иванковского поселкового совета.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память!