Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Славутицької міської ради.

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Що відомо про Миколу Грищенка

Народився воїн ЗСУ Микола Грищенко 8 квітня 1989 року у селі Страхолісся Чорнобильського району. Захисник виріс у Славутичі, де закінчив школу №3. Невдовзі він здобув професію електрика у філії Вищого професійно-технічного училища Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Відомо, що він працював у приватних підприємствах міста.

В Славутицькій міській раді розповіли, що 17 квітня 2022 року, після деокупації Київщини, де захисник проживав останні роки, він добровільно мобілізувався через Іванківський військовий комісаріат до лав Сил оборони. Воїн самовіддано виконував бойові завдання як артилерист, а згодом як оператор БпЛА у найгарячіших точках Херсонщини, Миколаївщини, Донеччини.

Справжній патріот своєї країни, він завжди демонстрував мужність і відданість. За це був нагороджений відзнакою "Золотий Хрест" від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що усі, хто знав Миколу Грищенка, згадують його як життєрадісну, добру, щиру людину, яка завжди була готова прийти на допомогу, підтримати й поділитися останнім.

На жаль, життя захисника обірвалося 5 грудня 2024 року у лікарні міста Дніпра.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя. Низький уклін матері Захисника Валентині Петрівні, батьку Сергію Григоровичу, сестрі Наталії та дружині Дар’ї. Герої не вмирають, поки живуть у наших серцях. Світла пам’ять, вічна слава Герою", – наголосили в дописі.

Зазначається, що воїна поховають у селі Горностайпіль Іванківської селищної ради.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять!