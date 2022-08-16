Нас бомбили самолеты, взрывались вакуумные бомбы, – переселенец Николай о первых днях ада в Харькове

О возможности наступления россии на Украину говорили многие политики и разведки разных стран мира. Многие украинцы не верили в коварство нашего восточного соседа и его главы. Однако были и те, кто чувствовал, что вторжение будет. Таким был и Николай Гришко, который еще до полномасштабной войны знал – россия нападет.

Николай Гришко родом из Харьковской области. В откровенном интервью для 24 канала в рамках проекта СВОИ он рассказал о том, как готовился к войне и что делал, когда она началась.

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Мужчина живет в Харькове с 15 лет. Там он рос, там проходила его юность и формировалось сознание. Именно в Харькове он совершенно случайно научился играть на бандуре. А сам инструмент ему достался почти даром.

Однажды к нему подошел мужчина и спросил, не нужна ли ему бандура. Николай Гришко умеет играть на дудке, поэтому, бандурой заинтересовался. Мужчина отдал запыленную и с ржавыми струнами бандуру всего за 50 гривен. Чтобы научиться играть на новом инструменте, ему пришлось брать уроки игры. Но это не стало проблемой.

Разговор с Николаем Гришко в видеоформате: смотрите видео

"Я чувствовал, что вот-вот начнется война"

В это трудно поверить, но Николай Гришко имел странное ощущение перед войной. Он знал, что она начнется. Более того, дедушка даже начал готовиться к ней. Правда, это не очень помогло ему.

Как для вас началась война. Вы помните то утро?

Я хорошо помню, потому что я чувствовал, что она вот-вот начнется. Позвонил врачу своему, предупреждал ее, что начнется полномасштабное вторжение. Купили себе свистульки, чтобы условные сигналы передавать, если не было бы связи. Но муж врача не верил. Свисток себе таки купил, но он не очень понадобился – связь была. Это все было 23 февраля. А 24…

А 24 февраля часть украинцев разбудили родные и друзья со звонками о том, что россия начала войну против Украины. Еще часть – разбудили взрывы в их городах. Тогда под огнем оказались города от Луганска до Житомира. Взрывы слышали практически в каждом областном центре нашей страны.

И тут звонок: врач позвонила и сказала, что война началась. Я был участником событий в Чехословакии, и говорю: представьте себе, чехи спали, спокойная ночь. А утром проснулись – уже танки на улицах Праги. А у нас здесь – всего 80 километров от границы российской. Танк в среднем по трассе проходит 60 километров. Ну сколько надо, чтобы доехать? Мы можем и не проснуться, как уже на улицах у нас будут танки.



Николай Гришко рассказал, как для него началась война / Фото 24 канала

Ну еще какая-то была надежда, что, может, этого (полномасштабного вторжения – 24 канал) не будет. Но душа чувствовала. Еще до звонка врача я почувствовал – гремит уже. Я понял, что это началась война. Звонка я не услышал, но когда врач рассказала, что война, я сказал: да я уже знаю. Так для нас началась война.

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В каком районе вы жили? Туда "прилетали" российские снаряды?

Он сейчас называется Индустриальный. Ой, да прилетало, еще и как прилетало. Прямо в наш дом. Треть нашего дома разрушена, выгорело все. Представьте, квартиры выгорели, разве что кастрюли пооставались. Вот крыло, где я живу, было прикрыто параллельным домом. А с тыльной стороны деревья не давали снарядам долетать. Нас бомбили. Нас обстреливали из танков, бомбили самолеты. Две вакуумные бомбы взорвались возле нас.

Уже где-то 26 или 27 февраля не было ни воды, ни газа, ни освещения. Горел дом. Но когда был артобстрел, то мы решили бежать оттуда.



Дом Николая Гришко после вражеских обстрелов / Фото Харьковской правозащитной группы



россияне цинично били по гражданским домам / Фото Харьковской правозащитной группы

"Я думал, что буду в теробороне, но нашел убежище во Львове"

С самого начала я думал, что буду в теробороне. Даже ребятам сказал: вы – внизу, если до меня очередь дойдет – я на третьем этаже.

Вы говорите, что после артобстрела решили выехать. Куда вы отправились?

Сначала я переехал в село, но в конце концов решил ехать во Львов.

Как так получилось?

Я как-то неожиданно принял такое решение... Собрался быстренько и на Южный вокзал. Там уже билет сразу взял, ночь переспал – я во Львове. У меня мечта была – это же Львов, такой украинский город, люди, бандура.

Николай Гришко нашел убежище в "Твоей Опоре", что во Львове.

Что известно об убежище "Твоя Опора" Убежище, организованное благотворительным фондом "Твоя Опора" вместе с партнерами с начала полномасштабного вторжения, стало для сотен украинцев вторым домом. Шелтер очень нуждается в поддержке, ведь там сейчас находится более 100 украинцев, в основном из Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей. Но в целом вместимость убежища до 180 человек, и регулярно эвакуационным поездом привозят еще людей, которые не в состоянии оставаться дома или же вообще потеряли свой дом.

Поддержать убежище можно по ссылке . Контактный номер: (+38) 096-312-87-08 (Viber, WhatsApp, Telegram). О наличии свободных мест дополнительно уточняйте по телефону. Убежище работает круглосуточно, но заселение возможно с 6:30 до 21:30 ежедневно.

Как вам Львов? Чувствуете ли вы себя здесь дома?

Я еще осматриваю его, думаю, общаюсь с людьми. Много земляков здесь встречаю. Иногда он меня чем-то удивляет.

Живется мне здесь неплохо. Мне здесь нравится тем, что здесь близко к центру и памятнику Шевченко,

– рассказал Николай Гришко.

В родном Харькове мужчина также любил много гулять. Он вспоминает, как до полномасштабной войны любил гулять в саду имени Тараса Шевченко.

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Николая Гришко хорошо встретили во Львове. Однако дом есть дом.

Я очень привязан к Харькову. Я объехал весь Запад – и Закарпатье, и в Тернополе был, и Юг, и Крым.

"На нашей стороне справедливость, поэтому мы победим"

Как вы считаете, победит ли Украина в этой войне?

По-другому и быть не может. На нашей стороне справедливость. Как это так, мы же никому плохого ничего не делали.

С этим невозможно не согласиться. На нашей стороне не только справедливость, но и правда и весь мир. К тому же за нас воюют лучшие из лучших украинских дочерей и сыновей. Мы – под надежной защитой ВСУ. Украинцы ежедневно доказывают, что мы – невероятная нация. Дети собирают деньги на армию, женщины и мужчины волонтерят, а совершенно незнакомые люди дают убежище тем, кто из-за агрессии страны-террориста был вынужден стать переселенцем. Мы непобедимы, потому что мы – на своей земле.