Кабмин согласовал назначение Николая Калашника главой Киевской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение Николая Калашника председателем Киевской областной государственной администрации. Это произошло во вторник, 11 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в телеграмме.

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Николай Калашник стал новым главой Киевской ОГА

Кабмин 11 марта согласовал назначение Калашника главой Киевской областной государственной администрации (ОГА).

Согласовано назначение Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации,

– сообщил Мельничук.

С начала года Николай Калашник был временно исполняющим обязанности председателя Киевской ОГА.

До этого с 13 декабря 2024 года до 1 января 2025 года занимал должность первого заместителя председателя областной государственной администрации.

Калашник работал первым заместителем председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации в 2020-2024 годах, а также временно исполнял обязанности главы этой администрации.

Отметим, что Николай Калашник родился 22 мая 1990 года в Киеве.

В 2013 году окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", квалификация – магистр по менеджменту внешнеэкономической деятельности.

В 2018 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Региональное управление", квалификация – магистр государственного управления, о чем говорится на сайте Киевской ОГА.