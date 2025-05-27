О трагической потере сообщили в пресс-службе Национального университета биоресурсов и природопользования, передает 24 Канал.

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Гибель ученого на Киевщине

В учебном заведении рассказали, что Николай Иванович Лихтер – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий учебно-научно-производственной лабораторией технологий производства продукции птицеводства кафедры технологий в птицеводстве, свиноводстве и овцеводстве, практик, ученый и педагог.

Лихтер 50 лет посвятил науке. Он сделал значительный вклад в подготовку кадров для отраслей животноводства, развитие и восстановление материально-технической базы кафедры. Ученый ушел из жизни на 77-м году.

Мы потеряли, сильного характером и, одновременно, отзывчивого, преданного своему делу, человека,

– отметили в университете.

Напомним, что ранее в полиции сообщали, что в Фастовском районе во время тушения пожара в одном из домов, вызванного российской атакой, спасатели обнаружили тело 76-летнего мужчины.

Отметим, что жертвами массированной атаки 26 мая стали трое детей из одной семьи на Житомирщине – 17-летний Роман, 12-летняя Тамара и 8-летний Станислав Мартынюки.