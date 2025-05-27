Про трагічну втрату повідомили у пресслужбі Національного університету біоресурсів та природокористування, передає 24 Канал.

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Загибель вченого на Київщині

У навчальному закладі розповіли, що Микола Іванович Ліхтер – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач навчально-науково-виробничої лабораторії технологій виробництва продукції птахівництва кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, практик, вчений та педагог.

Ліхтер 50 років присвятив науці. Він зробив значний внесок у підготовку кадрів для галузей тваринництва, розбудову та відновлення матеріально-технічної бази кафедри. Вчений пішов з життя на 77-ому році.

Ми втратили, сильну характером і, водночас, чуйну, віддану своїй справі, людину,

– наголосили в університеті.

Нагадаємо, що раніше у поліції повідомляли, що у Фастівському районі під час гасіння пожежі в одному із будинків, спричиненої російською атакою, рятувальники виявили тіло 76-річного чоловіка.

Зазначимо, що жертвами масованої атаки 26 травня стали троє дітей з однією родини на Житомирщині – 17-річний Роман, 12-річна Тамара та 8-річний Станіслав Мартинюки.