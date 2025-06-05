Сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Ирпенского городского совета Анжелу Макееву.

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Что известно о защитнике Николае Лукьяненко

Защитник Украины Николай Лукьяненко родился в Ирпене в 1982 году. Среднее образование получил в местной школе №3, которую закончил в 2000. С детства увлекался техникой, особенно к автомобилям. Всю свою жизнь посвятил работе водителем: управлял грузовиками, работал на автобусном маршруте №7, а также в КП УЖКХ "Ирпень".

Николай Лукьяненко / Фото Анжелы Макеевой

С началом полномасштабной войны Николай добровольно вступил в ряды ВСУ. В течение трех лет служил в составе 3 отдельной штурмовой бригады. 9 мая 2025 года во время вражеского обстрела на Харьковщине защитник получил тяжелое ранение. Медики боролись за его жизнь, однако 29 мая, несмотря на все усилия и многочисленные операции, его сердце остановилось. Николаю было 43 года.

"Николай навсегда останется в нашей памяти добрым, искренним и мужественным. Человеком, который всегда приходил на помощь. Настоящим Героем. Искренне соболезнуем родным и близким погибшего", – отметила Анжела Макеева.

Напомним, что во время выполнения боевого задания в Донецкой области 30 мая погиб 27-летний воин Богдан Тритяк из Львовской области. В родную общину защитник вернулся "на щите" 2 июня.