Повідомляє 24 Канал з посиланням на секретарку Ірпінської міської ради Анжелу Макеєву.

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Що відомо про захисника Миколу Лук'яненка

Захисник України Микола Лук'яненко народився в Ірпені у 1982 році. Середню освіту здобув у місцевій школі №3, яку закінчив у 2000. Із дитинства захоплювався технікою, особливо до автомобілів. Усе своє життя присвятив роботі водієм: керував вантажівками, працював на автобусному маршруті №7, а також у КП УЖКГ "Ірпінь".

Микола Лук'яненко / Фото Анжели Макеєвої

Із початком повномасштабної війни Микола добровільно вступив до лав ЗСУ. Протягом трьох років служив у складі 3 окремої штурмової бригади. 9 травня 2025 року під час ворожого обстрілу на Харківщині захисник отримав важке поранення. Медики боролися за його життя, однак 29 травня, попри всі зусилля та численні операції, його серце зупинилося. Миколі було 43 роки.

"Микола назавжди залишиться в нашій пам’яті добрим, щирим і мужнім. Людиною, яка завжди приходила на допомогу. Справжнім Героєм. Щиро співчуваємо рідним і близьким загиблого", – зазначила Анжела Макеєва.

Нагадаємо, що під час виконання бойового завдання на Донеччині 30 травня загинув 27-річний воїн Богдан Тритяк із Львівщини. До рідної громади захисник повернувся "на щиті" 2 червня.