Кортеж с телом защитника уже прибыл в родной город Камень-Каширский. Уже 12 марта павшего воина похоронят на местном кладбище.
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Погиб Николай Лысык
Николай Лысык погиб 9 марта 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Отмечается, что мужчина родился в 1993 году и был родом из города Камень-Каширский, что в Волынской области.
Камень-Каширский городской совет выражает искренние соболезнования родным людям солдата. Трудно найти слова утешения во время страшной беды. Вечная и светлая память Герою,
– написали в родной ОТГ воина.
Камень-Каширский потерял на войне Николая Лисика / фото городской ОТГ
Отмечается, что тело защитника прибыло на Родину 11 марта. Местная власть обратилась к гражданам встретить погибшего военного с цветами, патриотической символикой, коридором Славы и на коленях.
Маршрут движения траурного кортеж был такой: село Пицирья – улица Ковельская – улица Возрождения (Ватутина) – улица Магдебургского права (Первое Мая) – центр города – улица Ковельская – улица Волонтерская (Гоголя).
Уже 12 марта состоятся похороны Николая Лисика. Чин начнется в церкви святого пророка Ильи города Камня-Каширского в 12:00. Похоронят бойца на центральном кладбище.
Потери Украины
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