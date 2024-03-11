Кортеж з тілом захисника вже прибув у рідне місто Камінь-Каширський. Вже 12 березня полеглого воїна поховають на місцевому кладовищі.
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Загинув Микола Лисик
Микола Лисик загинув 9 березня 2024 року у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Зазначається, що чоловік народився у 1993 році і був родом з міста Камінь-Каширський, що у Волинській області.
Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям солдата. Тяжко знайти слова втіхи в час страшної біди. Вічна і світла пам'ять Герою,
– написали в рідній ОТГ воїна.
Камінь-Каширський втратив на війні Миколу Лисика / фото міської ОТГ
Зазначається, що тіло захисника прибуло на Батьківщину 11 березня. Місццева влада звернулася до громадян зустріти загиблого військового з квітами, патріотичною символікою, коридором Слави та на колінах.
Маршрут руху траурного кортеж був такий: село Піцир'я – вулиця Ковельська – вулиця Відродження (Ватутіна) – вулиця Магдебурського права (Перше Травня) – центр міста – вулиця Ковельська – вулиця Волонтерська (Гоголя).
Вже 12 березня відбудеться похорон Миколи Лисика. Чин розпочнеться в церкві святого пророка Іллі міста Каменя-Каширського о 12:00. Поховають бійця на центральному кладовищі.
Втрати України
- На війні проти окупантів 9 березня 2024 року загинув військовий Тарас Шпинта. Йому назавжди залишилося 37. На повернення Тараса додому чекали дружина та маленькі сини.
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