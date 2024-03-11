В'ячеслава Адаменка поховали у Луцьку на Алеї почесних поховань. На похорон воїна з Ізраїлю приїхала його мама, в якої В’ячеслав єдиний син.

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Як В'ячеслав опинився на війні

Війна у житті чоловіка розпочалася набагато раніше – ще в Ізраїлі, куди він переїхав у 22 роки. Там він пішов у прикордонні війська, де прослужив майже 17 років і навіть отримав поранення.

Коли розпочалася Революція Гідності, В’ячеслав повернувся до України і почав волонтерити. Друзі розповідають, що він був душею компанії і завжди приходив з подарунками для усіх членів родини. Чоловік займався своїм бізнесом, а коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він не зміг залишатися в тилу.

Друг загиблого воїна Олексій Панасюк розповів, що В'ячеслв пішов у військкомат в Локачі відразу на другий день. Побратими, які були разом із воїном на фронті, поділилися, що він був мудрим та досвідченим військовим і неодноразово рятував їхні життя.

Загибель на війні та остання путь

На вдячність за підтримку побратими В’ячеслава, який взяв позивний "Ізраїль", навіть придбали відповідні шеврони.

Після обстрілу було в нас багато трьохсотих. Він не злякався, пішов допомагати, також отримав поранення,

– розповіли побратими.

Загинув В'ячеслав Адаменко 4 березня від важких осколкових поранень.

Це не тільки побратим, друг, це щось таке більше, я не знаю, як вам пояснити. Це дуже велика втрата для нас,

– сказав військовий "Вітос".

Вони віддали життя за Україну