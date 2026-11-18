В Крыму и на оккупированном Донбассе люди остаются без света и тепла, а часть жителей уезжает. Николай Осиченко объяснил, почему он видит в действиях российских властей попытку вытеснить местное население.

На оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей жители жалуются на длительные отключения электроэнергии, отсутствие отопления и проблемы с водоснабжением. В преддверии зимы люди вынуждены искать способы обогреть жилье или уезжать, в то время как оккупационные власти отчитываются о поддержке бизнеса и развитии инфраструктуры.

Журналист Николай Осиченко в эфире 24 Канала проанализировал свидетельства жителей оккупированных территорий и объяснил, почему считает заброшенность инфраструктуры возможным способом вытеснения людей из собственных домов. Он также рассказал о ценах в Крыму, ограничениях на Керченском мосту, проблемах местных предпринимателей и угрозах, которые может принести зима 2026–2027 годов.

Крымчане остаются без света перед зимой

Жители оккупированного Крыма все чаще публично жалуются на проблемы с электроснабжением. В одном из видео женщина возмущается, что света нет, когда люди просыпаются, собираются на работу и возвращаются домой. Она спрашивает, известно ли вообще кому-нибудь за пределами полуострова, в каких условиях приходится жить крымчанам.

Проблемы с электроснабжением хорошо знакомы и украинцам на подконтрольной территории. Осиченко рассказал, что во время записи разговора у него самого довольно долго не было электричества. Однако он обратил внимание на разницу в отношении к таким трудностям и на то, что жизнь во время войны требует постоянно приспосабливаться к новым условиям.

Мы же не ноем, что у нас тоже постоянно такая дискотека со светом. У меня сейчас его тоже нет, причем уже довольно долго. Но мы как-то выкручиваемся, мы живы, веселы и бодры,

– сказал Осиченко.

В то же время проблемы с электричеством на оккупированном полуострове сопровождаются другими трудностями, которые напрямую влияют на повседневную жизнь. Жители рассказывают об отсутствии воды и связи, а предприниматели пытаются продолжать работу даже в таких условиях. Особенно показательной стала история женщины, которая после неудачи с первым бизнесом решила открыть новое дело и отправилась в Краснодар за необходимыми товарами.

Во время поездки она обнаружила значительную разницу между ценами на полуострове и в России. В частности, аналогичная сантехника, по ее словам, в Крыму стоила почти 40 тысяч рублей, тогда как в Краснодаре ее можно было приобрести примерно за 13 тысяч. Женщина утверждала, что некоторые товары на материковой части России дешевле в два-три раза, хотя речь идет о ее личных наблюдениях, а не о полноценном сравнении цен.

Осиченко обратил внимание на противоречие между намерениями женщины развивать бизнес и условиями, в которых ей придется работать. Предыдущее заведение общественного питания не принесло ожидаемого результата, а новое дело требует закупок за пределами полуострова. Причем предпринимательница сама рассказывает о проблемах со светом, водой и связью, которые напрямую затрудняют любую хозяйственную деятельность.

На Крымском мосту ввели ограничения для автомобилей

Поездка в Краснодар также привлекла внимание к условиям проезда по Керченскому мосту. В видео, опубликованном 8 ноября 2026 года, водители рассказали об ограничениях для автомобилей с прицепами. По их словам, максимальная допустимая масса автомобиля и прицепа вместе не должна превышать 3,5 тонны, причем при проверке учитываются указанные в документах показатели, а не фактический вес пустого транспорта.

Авторы видео привели собственный пример: максимально допустимая масса их автомобиля составляла 3 тонны, а прицепа – 750 килограммов. В итоге получилось превышение на 250 килограммов, поэтому их развернули, хотя и машина, и прицеп были пустыми. Прицеп пришлось оставить в Керчи, после чего автомобиль смог проехать по мосту. В то же время, по словам водителей, перевозку металлических труб отдельно не запрещали.

Осиченко обратил внимание не столько на сами правила перевозки грузов, сколько на опасность использования переправы в условиях войны. Он подчеркнул, что не собирается ехать по Керченскому мосту до деоккупации полуострова, независимо от того, соответствует ли его автомобиль установленным ограничениям.

Все, кто там ездит, ребята, без обид. Вы там ездите незаконно. Мост – это незаконная застройка на территории Украины. И что там может случиться, это уже ваша ответственность. Поэтому насколько там безопасно ездить? Я думаю, на ноль процентов,

– подчеркнул журналист.

Вопрос безопасности моста особенно важен для людей, которые рассматривают возможность выезда из оккупированного Крыма. Переправа остается одним из маршрутов транспортного сообщения с Россией, но движение по ней зависит от проверок, ограничений и ситуации с безопасностью. Поэтому даже обычная поездка за покупками может сопровождаться непредвиденными трудностями.

Российские субсидии не спасают бизнес в Севастополе

Несмотря на трудности туристической отрасли в оккупированном Севастополе, российские власти объявили о выделении 590 миллионов рублей на поддержку предприятий общественного питания и туризма. Согласно информации, приведенной в обзоре, в середине августа местные рестораторы и гостиничники подали около 700 заявок. Первые предприятия уже начали получать выплаты, предназначенные для сохранения персонала.

Российская программа предусматривает единовременную помощь в размере трех минимальных размеров оплаты труда на одного сотрудника. Однако ее получение связано с условием: предприятие должно сохранить не менее 80% численности работников по состоянию на 1 июня 2027 года. В случае несоблюдения требований может возникнуть необходимость возврата полученных средств. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрены отдельные правила относительно допустимого сокращения персонала.

Местный автор, рассказывавший о программе, иронизировал над тем, что бизнес должен гарантировать сохранение работников на несколько месяцев вперед, хотя туристическая отрасль переживает сложные времена. Он также напомнил, что ранее местные чиновники организовывали горячую линию для помощи с выездом из Севастополя. Теперь те же управленческие структуры пытаются удержать работников туристической сферы с помощью финансовых выплат.

Осиченко подсчитал, что исходя из приведенного им показателя минимальной оплаты труда в 27 тысяч рублей, три таких выплаты составляют 81 тысячу рублей на одного сотрудника. Если распределить эти средства примерно на девять месяцев, в течение которых предприятие должно сохранять рабочие места, финансовая поддержка выглядит значительно скромнее. При этом ответственность за возможное увольнение работника возлагается на предпринимателя.

Один МРОТ в России – это 27 тысяч рублей. Три МРОТа – 81 тысяча рублей, то есть меньше тысячи долларов. Надо эту тысячу долларов разбить на девять месяцев. Вот тебе по 110 долларов ежемесячно, но ты здесь будешь работать,

– пояснил Осиченко.

При такой системе работник может решить уехать или найти другую работу, но финансовые последствия его увольнения ощутит владелец бизнеса. Именно это обстоятельство вызвало наибольшее количество вопросов у журналиста. Предприятия вынуждены планировать будущую работу в условиях, когда нет уверенности ни в туристическом потоке, ни в стабильном энергоснабжении, ни в том, что работники останутся на полуострове.

Он также обратил внимание на тон местных публикаций о российских властях. Формально авторы рассказывают о государственной поддержке и возможностях для предпринимателей, однако их ироничные формулировки все чаще звучат как скрытая критика оккупационной администрации. Осиченко назвал такую манеру своеобразным тихим бунтом, который пока не выходит за пределы осторожных намеков.

Самую большую проблему для предстоящего туристического сезона он видит в оттоке работников. Даже если предприятиям удастся получить субсидии, часть персонала может переехать в Краснодар, Адыгею или другие российские регионы, где найдет более стабильную работу. Возвращение таких людей следующим летом останется под вопросом.

На самом деле следующий сезон уже провален, потому что людей нет не то что среди отдыхающих, но и среди тех, кто предоставляет услуги. За эти месяцы они найдут себе работу на материковой части России и уже обратно не вернутся,

– считает журналист.

Дальнейшее развитие туристической инфраструктуры в таких условиях также вызывает вопросы. Новые объекты нуждаются в персонале, постоянных клиентах и стабильном коммунальном обслуживании. Но предприниматели сталкиваются со все большим количеством трудностей, которые невозможно решить лишь разовыми выплатами.

Почему жители Крыма переезжают в Россию

Отток людей с полуострова уже отражается в социальных сетях. В одном из видео мужчина рассказал, что несколько месяцев назад переехал из Крыма в Москву и создал группу в Telegram "Крымчане в Москве". По его словам, в сообществе уже более двух тысяч участников, которые обмениваются советами, помогают друг другу и организуют совместные мероприятия, в частности новогоднюю встречу.

В комментариях к видео другие пользователи спрашивали о возможности присоединиться к сообществу, условиях участия и проведении подобных мероприятий в Санкт-Петербурге. В то же время один из комментаторов поинтересовался, помогают ли те, кто уже переехал, людям, оставшимся в Крыму, или лишь рассказывают о своей новой жизни. Осиченко сомневается, что подобные сообщества способны существенно изменить ситуацию для тех, у кого нет средств или возможностей уехать.

По его мнению, экономические трудности, перебои с электричеством и ухудшение качества коммунальных услуг могут постепенно вынуждать местных жителей покидать свои дома. При этом Россия получает возможность усиливать свое присутствие на оккупированном полуострове за счет переселения граждан из российских регионов. Такую ситуацию журналист сравнил с советской практикой депортации крымчан, но предположил, что нынешний Кремль может добиваться изменения состава населения без прямого принудительного выселения.

Товарищ Сталин для того, чтобы выселить крымчан из Крыма, использовал поезда, товарные вагоны, депортации. Путин поступил проще. Идет война, мы, в частности, наносим удары по энергетике, а Путин ее просто не ремонтирует. Как будто говорит: прекрасно, сами уедут,

– предположил Осиченко.

Журналист не привел доказательств существования отдельного решения Кремля о намеренном невосстановлении инфраструктуры с целью вытеснения населения. В то же время он считает, что российские власти могут быть заинтересованы в последствиях такого процесса: часть крымчан уезжает, а на полуостров переезжают граждане России. Для местных жителей, особенно тех, кто остался после 2014 года и пытался развивать собственное дело, это означает все более сложные условия жизни.

Ухудшение экономической ситуации также ограничивает возможности людей влиять на решения оккупационной администрации. Предприниматели вынуждены работать по навязанным российским правилам, а жители сталкиваются с перебоями в коммунальном обслуживании, не имея эффективных механизмов для их устранения. По мнению Осиченко, эти обстоятельства могут в дальнейшем ускорить отток населения.

В Севастополе люди остаются без отопления и связи

Приближение зимы сделало проблемы с электроснабжением значительно опаснее. В одном из видеообращений жительница Севастополя рассказала, что электричество в ее районе иногда подают лишь на два часа в течение дня, а порой его нет даже в это время. В доме без газоснабжения от электричества зависят приготовление пищи, горячая вода и отопление. По словам женщины, температура в помещении опустилась до 15 градусов, а из-за перебоев в работе мобильных вышек пропала и связь.

Местные власти, по ее словам, советуют жителям приобрести генераторы. Однако содержание такого оборудования требует значительных затрат на топливо. Женщина оценила ежедневные расходы примерно в 7 тысяч рублей, тогда как реальные месячные доходы в Севастополе, по ее наблюдениям, составляют около 50–70 тысяч рублей. В таких условиях постоянное использование генератора остается недоступным для значительной части населения.

Осиченко напомнил, что еще летом предупреждал об опасности предстоящей зимы. Он сам прожил в Крыму примерно год и хорошо помнит местный климат. Из-за высокой влажности воздуха даже осенняя прохлада может ощущаться гораздо острее, а отсутствие отопления зимой создает серьезные риски для здоровья.

Журналист также сравнил расходы на автономное электроснабжение со своим опытом зимы 2022–2023 годов в Киевской области. Тогда для работы генератора он использовал примерно 20 литров бензина в день, или около 600 литров в месяц. Это требовало значительных средств, но позволяло поддерживать работу необходимого оборудования.

Именно поэтому он призвал жителей оккупированного полуострова заранее оценивать возможность выезда, если условия жизни становятся опасными. По его мнению, ожидать скорого восстановления электроснабжения не стоит, а с наступлением холодов трудности будут только усиливаться.

Мы еще с лета предупреждали: уезжайте оттуда до зимы, пока еще работает мост. Даже на территорию России – уезжайте, чтобы выжить. Мы говорили это не из злорадства, а пытались дать совет,

– пояснил Осиченко.

В то же время возможность покинуть дом есть далеко не у всех. Часть людей не может позволить себе переезд из-за финансовых обстоятельств, состояния здоровья или отсутствия родственников в других регионах. Поэтому для них важнейшим остается вопрос обеспечения хотя бы минимальных условий жизни непосредственно в оккупированных населенных пунктах.

На Донбассе отключения оставляют людей без тепла

Подобные жалобы поступают и из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В своем видеообращении женщина, чьи родственники остаются на оккупированных территориях, рассказала о длительных отключениях электричества, которые, по ее словам, начались еще летом. Теперь из-за отсутствия электроснабжения возникают проблемы с отоплением, а детей из учебных заведений переводят на дистанционное обучение, хотя дома у них также нет стабильного доступа к электричеству.

Оккупационная администрация объявляет графики подачи света, однако жители жалуются, что их не соблюдают. Женщина обратила внимание на положение пожилых людей, которые живут в домах с централизованным отоплением, но не получают тепла. Даже газовые котлы не всегда помогают, поскольку для их работы также требуется электроэнергия. Особенно сложная ситуация у тех, кто не имеет возможности переехать к родственникам или приобрести автономные источники питания.

В видео она подняла вопрос об организации временных мест проживания для людей, оставшихся без коммунальных услуг. В то же время сама признала, что не знает, когда ситуация может измениться. Упомянула и заявление местного руководителя, который, по ее словам, предупредил о дальнейшем ухудшении условий до окончания войны.

Осиченко обратил внимание, что даже люди, открыто жалующиеся на последствия российской оккупации, нередко избегают прямого объяснения причин происходящего. Вместо слова "война" используют расплывчатые формулировки о событиях, продолжающихся с 2022 года, а ответственность за ситуацию пытаются возложить на отдельных чиновников.

Девушка задает правильные вопросы, но пока ты не будешь честно себе все объяснять, не найдешь ответа. Вся эта ситуация с 2022 года – это война. Кто в этом виноват? Россия, Путин, имперские амбиции,

– подчеркнул журналист.

Он считает, что обращения к Путину с просьбами вмешаться в ситуацию не учитывают роль самого российского руководства в продолжении войны. По его мнению, Кремль не может не знать о состоянии коммунальной инфраструктуры на оккупированных территориях. При этом даже несмотря на значительные трудности Украина продолжает ремонтировать поврежденные сети и пытается восстанавливать услуги, тогда как жители оккупированных регионов все чаще сообщают об ухудшении условий.

Именно в этом журналист видит основания для предположения, что российские власти могут фактически подталкивать людей к отъезду. Однако главным следствием таких процессов уже сейчас становятся опасные условия для гражданского населения, особенно тех, кто зависит от централизованного отопления и не имеет возможности самостоятельно обеспечить себя электричеством.

Зима 2026–2027 годов может стать опасной для гражданского населения

Наибольшую тревогу вызывает положение пожилых людей и семей с маленькими детьми. В видео из оккупированного Донецка жительница рассказала, что температура в квартире составляет около 15 градусов, а на улице приближается к нулю. Ее семья использует кондиционеры для обогрева, стабилизатор напряжения и генератор на случай отключений. Но такое оборудование стоит денег, которых у многих людей просто нет.

Женщина обратила внимание на одиноких пенсионеров, которые не могут приобрести генераторы или другие средства автономного отопления. Кроме того, сохраняются проблемы с водоснабжением, а котельные, по ее словам, уже сейчас не всегда могут работать даже на часть мощности. С дальнейшим понижением температуры риски для жителей будут только расти.

Осиченко разделяет эти опасения. Он считает, что зима может привести к тяжелым последствиям для гражданского населения, если коммунальная инфраструктура будет оставаться в нынешнем состоянии. При этом ответственность за ситуацию он возлагает на российское руководство, которое продолжает войну и контролирует оккупированные территории.

Дальше будет хуже. Зима будет страшной. Я думаю, зима 2026–2027 годов войдет в историю как очень губительная для мирных жителей. Но за всем этим должна стоять одна фамилия – Путин. Это все на его совести,

– считает Осиченко.

По мнению журналиста, жителям оккупированных территорий необходимо заранее готовиться к возможным перебоям с отоплением и водоснабжением. В то же время он не призывает людей к открытым протестам против оккупационных властей, понимая опасность таких действий. Вместо этого он советует поддерживать друг друга, объединять ресурсы и, по возможности, помогать тем, кто не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно.

Он напомнил, как украинцы организовывали взаимопомощь во время отключений в 2022 году: договаривались с соседями, делились доступными ресурсами и искали способы поддерживать работу необходимого оборудования. Подобный подход может быть важен и для жителей оккупированных регионов, хотя возможности людей существенно различаются в зависимости от местных условий.

Я бы рекомендовал людям объединяться. Как мы делали в 2022 году, когда все как-то договаривались друг с другом, у кого что есть. Надо выжить. Ваша цель – выжить. Наша тоже,

– пояснил журналист.

Осиченко также напомнил о ситуации в Олешках на оккупированной Херсонщине, где ранее поднимался вопрос об эвакуации гражданского населения из-за угрозы холода и голода. Тогда, по его словам, украинские журналисты призывали обратить внимание на положение людей и помочь им уехать. В то же время отдельные пророссийские блогеры пытались убедить аудиторию, что ситуация не настолько серьезна.

Российские блогеры скрывают проблемы оккупации

Пока жители оккупированных территорий рассказывают о холоде, перебоях с водой и отсутствии электричества, часть пророссийских блогеров продолжает демонстрировать преимущественно позитивные сюжеты о жизни под контролем России. Одной из самых распространенных тем остаются ремонты дорог и другие инфраструктурные проекты, которые подаются как доказательство успешного развития захваченных регионов.

Осиченко обратил внимание на блогера из оккупированного Мелитополя, который регулярно освещает строительство и ремонт дорог, но почти не затрагивает проблемы повседневной жизни местных жителей. Зато значительная часть его публикаций, по наблюдениям журналиста, посвящена критике Украины, ее власти, мобилизации и распространению сообщений о якобы незаконных действиях украинских правоохранительных органов.

По мнению Осиченко, строительство дорог в оккупированных территориях нельзя автоматически рассматривать как улучшение условий для гражданского населения. Часть таких объектов может иметь значение для российской военной логистики, в то время как самые необходимые коммунальные услуги остаются недоступными для жителей. При этом в самой Украине также постоянно ремонтируют дороги, но такие работы не воспринимаются как исключительное достижение государства.

О нас, о нашей власти, о ТЦК, о каких-то секретных тюрьмах они могут рассказывать. А о местной жизни молчат, потому что там уже нельзя,

– отметил Осиченко.

Он критически оценил попытки использовать отдельные инфраструктурные проекты для создания впечатления благополучия на оккупированных территориях. По его словам, ремонт дорог не может служить полноценным свидетельством улучшения жизни, если люди остаются без базовых коммунальных услуг. В то же время сами жители все чаще публикуют видеообращения, в которых рассказывают о реальных трудностях и просят хотя бы частично решить проблему с электричеством и отоплением.

Такие свидетельства особенно важны в преддверии холодов, когда отсутствие тепла и воды перестает быть лишь бытовым неудобством. Для пожилых людей, детей и тех, у кого нет средств на автономное оборудование, длительные отключения могут создавать непосредственную угрозу здоровью и жизни. Осиченко считает, что замалчивание этих проблем и сосредоточение пропаганды на показательных строительных проектах лишь отдаляет возможность их реального решения.

Осиченко о Крыме без света и тепла: смотрите видео