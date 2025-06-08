"Его тело гниет": родители осужденного в России херсонского волонтера рассказали о здоровье сына

Николай Петровский – 31-летний херсонец, находящийся в российском плену уже 3 года. Его обвинили в шпионаже и приговорили к 16 годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима.

Однако мужчина имеет инвалидность и нуждается в лечении. Его историю Суспильному рассказали родители, передает 24 Канал.

Смотрите также "Это каждый раз шокирует": какие истории рассказывают украинские военнопленные после возвращения

Как Николай попал в плен

Во время оккупации Херсона Николай оставался в городе и занимался волонтерством. Российские военные задержали его 27 марта 2022 года, а на следующий день под конвоем привезли домой и устроили обыск.

Последний раз мужчине позволили позвонить родителям 1 апреля 2022 года, после связь потеряли. Родители полгода не знали, жив ли их сын, где находится.

Поиски здесь, по городу, не давали никаких результатов. 29 сентября позвонил российский адвокат. И сообщил, что он будет сопровождать уголовное дело против моего сына. Сказал, что сын сейчас находится в Симферополе, в СИЗО. И против него выдвинуты обвинения,

– вспоминает отец, Николай Петровский.

По его словам, с февраля 2024 года сын находится на территории России. Тогда же апелляционный Верховный суд Крыма вынес решение о лишении свободы на 16 лет в колонии строгого режима – Николаю инкриминировали "шпионаж", хотя доказательства по делу отсутствуют.

Родители общаются с сыном через электронную систему для осужденных. Последнее сообщение от него получили 30 мая 2025 года.

Что известно о состоянии мужчины

Мать, Любовь Петровская, волнуется, что Николай не доживет до ближайшего обмена. Состояние его здоровья ухудшается ежедневно – за 3 года в российском плену мужчине не оказали никакой медицинской помощи.

У моего сына очень тяжелые проблемы со здоровьем. Я не знаю сколько он еще может выдержать. И сможет ли он вернуться живым,

– говорит женщина.

Николай имеет инвалидность III группы. В 2012 году в результате ДТП он получил черепно-мозговую травму, 6 переломов верхней и нижней челюстей, длительное время был в коме. В 2014 году ему ампутировали часть стопы на левой ноге, а перед началом полномасштабного вторжения диагностировали золотистый стафилококк.

Сейчас у него фурункулы по всему телу гниют, лопаются. Протез у него сломан, потому что уже вышел срок службы. Он на нем почти не может ходить. К тому же у него появилась паховая грыжа, которой не было до плена,

– рассказывает отец.

На месте ампутации у Николая раны, он теряет чувствительность ноги. Пленный жалуется на высокую температуру и гниение тела.

По словам родителей, в Украине им помогают – вся информация есть в координационном штабе.

Спасите моего сына, пока еще можно спасти, помочь, вернуть его домой. Ему срочно нужна медицинская помощь и лечение. Иначе он не выживет,

– говорит мать.

Напомним, по результатам прямых переговоров в Стамбуле стороны договорились об очередном обмене пленными. В первую очередь домой должны вернуть тяжелобольных и тяжелораненых, позже – молодых солдат в возрасте 18 – 25 лет.