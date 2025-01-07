Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Игоря Палёнки.

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Что известно о погибшем Николае Проскуре

К сожалению, о нем не так много информации. Мужчине было 45 лет. С 4 февраля 2024 года его считали пропавшим без вести. Но ДНК-экспертиза подтвердила, что Николай Николаевич погиб. Это произошло в Донецкой области.

Судя по фото, защитник служил в пограничной службе / Фото из телеграм-канала Игоря Палёнки

У Героя остались много родных и друзей.

Выражаю искренние соболезнования маме Героя, его жене, двум сыновьям, дочери, всей семье, друзьям и побратимам. Светлая память и наша пожизненная дань уважения защитнику Украины!

– написал Игорь Палёнка.

Он добавил, что о времени и месте похорон сообщат позже.

24 Канал также выражает соболезнования всем, кто знал Николая Проскуру. Вечная память защитнику!