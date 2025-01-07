Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Ігоря Пальонки.

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Що відомо про загиблого Миколу Проскуру

На жаль, про нього не так багато інформації. Чоловікові було 45 років. Із 4 лютого 2024 року його вважали зниклим безвісти. Та ДНК-експертиза підтвердила, що Микола Миколайович загинув. Це сталося на Донеччині.

Судячи з фото, оборонець служив у прикордонній службі / Фото з телеграм-каналу Ігоря Пальонки

У Героя залишилися багато рідних і друзів.

Висловлюю щирі співчуття мамі Героя, його дружині, двом синам, доньці, усій родині, друзям та побратимам. Світла пам'ять та наша довічна шана захиснику України!

– написав Ігор Пальонка.

Він додав, що про час та місце похорону повідомлять згодом.

24 Канал також висловлює співчуття всім, хто знав Миколу Проскуру. Вічна пам'ять захиснику!