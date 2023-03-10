В Севастополе освободили первого украинского политзаключенного, но он пока не выходит на связь

Во временно оккупированном Севастополе наконец-то освободили первого украинского политзаключенного Кремля. Николая Шиптура задержали еще 9 марта 2014 года за участие в проукраинской акции.

Подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя приговорил Николая Шиптура к девяти годам колонии строгого режима. 7 марта 2023-го политзаключенный наконец-то вышел на свободу.

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Николай Шиптур наконец-то на свободе

После увольнения Шиптура сразу забрали работники федеральной миграционной службы России. Пока связи с ним нет,

– рассказали в общественной организации.

Известно, что с документами, необходимыми для пересечения границы, у политзаключенного все хорошо.

Что нужно знать о политзаключенном

Житель Ивано-Франковска, активист Евромайдана Николай Шиптур приехал в Крым вместе с единомышленниками для участия в акции к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко.

В марте 2014 года в Севастополе его захватили представители так называемой "самообороны Крыма". Применив пытки, мужчину принудили к самооговору. Николаю предложили по выбору либо подписать показания, либо вернуться в руки так называемой "Крымской самообороны", что угрожало непредсказуемыми и трагическими последствиями. Украинец был вынужден свидетельствовать против себя.

Чуть больше года спустя, 28 апреля 2015, "судья" оккупационного Гагаринского районного суда города Севастополя Владимир Сибула вынес решение об осуждении гражданина Украины Николая Шиптура к 10 годам колонии строгого режима за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 (незаконная перевозка оружия), а также ч.3 ст. 30 и пп. "б" и "е" ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство лица в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности или исполнением общественного долга, совершенное общественно опасным способом).

16 июня оккупационный Севастопольский городской суд при рассмотрении апелляции снял обвинения в незаконной перевозке оружия, а также по процессуальным причинам уменьшил наказание по обвинениям в покушении на убийство – до 9 лет. Но суть дела оставил неизменным.