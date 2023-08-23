В начале августа Совет лишила Холодова мандата. Известно, что тот уже полгода живет за границей.
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Тарарин работал юристом
Во время заседания 22 августа ЦИК рассмотрела заявление Николая Тарарина и зарегистрировала его народным депутатом. Николай Тарарин баллотировался в Верховную Раду под номером 147 в списке партии.
Мужчина является юристом – он окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Известно, что Тарарин проходил военную службу в органах военной прокуратуры. С 2005 года он работал юристом и адвокатом.
Еще с 2019 года Николай Тарарин был частью "Слуги народа". С первых дней его создания политсилы он помогал как юрист. В частности, он был вовлечен в партию на этапе на президентских и парламентских выборах.
Андрей Холодов, бывший предшественником Тарарина, написал заявление на составление мандата еще 31 июля. Тогда его исключили и из "Слуги народа". Верховная проголосовала за увольнение Холодова 9 августа.
В августе партия потеряла нескольких "слуг"
- В июле стало известно, что депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов отдыхал на Мальдивах. Арахамия сразу инициировала его исключение из партии. Впоследствии Совет забрал у Аристова мандат.
- Из "Слуги народа" также исключили Богдана Торохтия. Тот активно ездил за границу, а также получал компенсацию на жилье, хотя его семья покупала авто за несколько сот тысяч долларов.
- Также НАБУ поймало на взятке Анатолия Гунько. Он предлагал обработку государственной земли. Его исключили из политсилы.