Журналисты программы "Схемы" издания "Радио Свобода" опубликовали расследование о Юрии Буглаке, который до 24 февраля 2022 года уехал во Флориду в Соединенных Штатах, однако продолжает получать украинскую зарплату как госслужащий. В Верховной Раде требуют объяснений по этому поводу от ЦИК.

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Буглака вскоре могут уволить

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк констатировала 11 августа, что на ближайшем заседании Комитета государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заслушают главу Центральной избирательной комиссии Олега Диденко из-за ситуации вокруг Буглака.

Член ЦИК Юрий Буглак, нардеп VIII созыва от "Блока Петра Порошенко", по информации СМИ, уехал за границу и живет в США, продолжая получать зарплату из украинского бюджета. Надеемся на присутствие главы ЦИК и исчерпывающие ответы на вопросы членов нашего комитета.

Кроме того, Шуляк пригласила на это заседание коллег-членов парламентской фракции "Европейская Солидарность", которая является преемницей БПП, задать Диденко вопрос по поводу Юрия Буглака.

Обратите внимание! "Европейская Солидарность" отреагировала на этот инцидент. В пресс-службе партии отметили 11 августа, что инициируют постановление об увольнении Юрия Буглака с должности члена ЦИК. Там считают, что опубликованное журналистами расследование является основанием для такого кадрового решения.

Отметим, что по расчетам расследователей, Буглаку насчитали после его выезда за границу около 1,5 миллиона гривен.

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