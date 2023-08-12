Журналісти програми "Схеми" видання "Радіо Свобода" опублікували розслідування про Юрія Буглака, що до 24 лютого 2022 року виїхав у Флориду в Сполучених Штатах, проте продовжує отримувати українську зарплату як держслужбовець. У Верховній Раді вимагають пояснень щодо цього від ЦВК.

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Буглака невдовзі можуть звільнити

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк констатувала 11 серпня, що на найближчому засіданні Комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування заслухають голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка через ситуацію навколо Буглака.

Член ЦВК Юрій Буглак, нардеп VIII скликання від "Блоку Петра Порошенка", за інформацією ЗМІ, виїхав за кордон та живе у США, продовжуючи отримувати зарплату з українського бюджету. Сподіваємося на присутність голови ЦВК та на вичерпні відповіді на питання членів нашого комітету.

Окрім того, Шуляк запросила на це засідання колег-членів парламентської фракції "Європейська Солідарність", що є наступницею БПП, поставити Діденку запитання щодо Юрія Буглака.

Зверніть увагу! "Європейська Солідарність" відреагувала на цей інцидент. У пресслужбі партії зазначили 11 серпня, що ініціюють постанову про звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК. Там вважають, що опубліковане журналістами розслідування є підставою для такого кадрового рішення.

Зазначимо, що, за розрахунками розслідувачів, Буглаку нарахували після його виїзду за кордон близько 1,5 мільйона гривень.

Скандали за участі нардепів