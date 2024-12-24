Николай Тищенко якобы в тяжелом состоянии: в сети появилось видео из больницы

Нардеп Николай Тищенко, которому ранее объявили подозрение, якобы находится в больнице из-за сердечного приступа. В сети появилось видео с одиозным депутатом.

Вероятно, Тищенко вызвал себе скорую и сейчас госпитализирован в одну из государственных больниц, передает 24 Канал.

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Что известно о состоянии здоровья Тищенко

На видео нардеп Тищенко говорит, что плохо чувствует себя и якобы имеет проблемы с сердцем.

Тищенко в больнице: смотрите видео

Отметим, что 23 декабря Тищенко не появился на заседании суда по делу о нападении на военнослужащего. Ему внезапно стало плохо, из-за чего он не смог приехать в Днепр.

Утром перед заседанием нардеп обратился в медицинское учреждение в Киеве, где врачи диагностировали у него ишемическую болезнь сердца. В сети бурно отреагировали на болезнь Тищенко, в частности, некоторые пользователи интернета не верят в болезнь нардепа.

Отметим, что заседание суда должно было состояться по делу о нападении на военнослужащего, которое произошло в Днепре 20 июня. Тогда три человека, вероятно, по указанию Тищенко, избили военного подразделения "Кракен".