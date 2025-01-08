Исцелился: Тищенко появился в Верховной Раде, хотя на суд не пришел из-за "тяжелой болезни"

8 января в Верховной Раде прошло первое заседание в 2025 году. На нем неожиданно появился нардеп Николай Тищенко, который еще недавно якобы болел ишемической болезнью сердца.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на активиста Сергея Стерненко. Тищенко обвиняют в незаконном лишении свободы ветерана, и он из-за "болезни" не появлялся на судебных заседаниях, а 6 января – подключился онлайн.

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В конце декабря Тищенко попал в больницу в "тяжелом состоянии"

"Николай Тищенко срочно выздоровел от ишемической болезни сердца и пришел в Верховную Раду. Если Бойко можно, то почему ему нет?" – прокомментировал появление нардепа Стерненко.

Он опубликовал фото из ВРУ, на которых видно, как Тищенко общается и обнимается со своими коллегами.

Еще 24 декабря он был в "тяжелом состоянии" и публиковал видео из больницы. Накануне, 23 декабря, он должен был явиться в суд, но врачи утром перед заседанием диагностировали у него ишемическую болезнь сердца.

Похоже, за более чем 2 недели нардепу удалось "выздороветь", что он даже смог вернуться к работе.

Николай Тищенко вернулся к работе в совете. Так выглядит, что мера пресечения в виде домашнего ареста в декабре не была продлена. Стоит следить и за другими фигурантами расследований. Падает общественный интерес и дела начинают затухать,

– отметил народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин.