"Воспользовался правом": Стефанчук прокомментировал возвращение Тищенко в Верховную Раду

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что одиозный нардеп Николай Тищенко вернулся к работе в парламенте, ведь срок его домашнего ареста завершился.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Отмечается, что народный депутат не предупреждал руководство парламента о своем визите.

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Что Стефанчук сказал о Тищенко

Руслан Стефанчук прокомментировал появление Николая Тищенко на заседании Верховной Рады 8 января.

Насколько я проинформирован, у Тищенко уже завершились процедурные вещи, которые были связаны с домашним арестом. Он, как народный депутат, воспользовался своим правом и пришел в парламент,

– сказал спикер Верховной Рады.

Он также отметил, что украинский парламент действовал и будет действовать исключительно в пределах, предусмотренных законом. По его словам, у Тищенко были правовые основания, и поэтому он появился на заседании.

Напомним, 8 января активист Сергей Стерненко опубликовал фото с ВРУ, на которых видно, как Тищенко общается и обнимается со своими коллегами. Интересно, что еще 24 декабря он был в "тяжелом состоянии" и публиковал видео из больницы. Накануне, 23 декабря, он должен был явиться в суд, но врачи утром перед заседанием диагностировали у него ишемическую болезнь сердца.